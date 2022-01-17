С усиленной охраной: возле Печерского суда до приезда Порошенко собралась акция

КИЕВ. 17 января. УНН. Возле Печерского суда в Киеве, где должны избрать меру пресечения пятому президенту Украины и народному депутату Петру Порошенко, собралась акция в его поддержку, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, митингующие собрались возле суда под символикой политической силы Порошенко и с флагами Украины.

Также митингующие принесли с собой шины и бочки.

Сейчас здание суда усиленно охраняют правоохранители.

Сам же Порошенко заявил во время выступления в аэропорту, что прямо оттуда направляется в суд.

Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. Его адвокат утверждал, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января.

Впоследствии в ГБР уточнили, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.