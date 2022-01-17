Глава МИД Германии уже в Украине: провела первую встречу

КИЕВ. 17 января. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела первую встречу в Украине, куда прибыла с первым визитом в эту страну на своем посту. Встретилась она с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба МИД ФРГ, пишет УНН.

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“Первая встреча министра иностранных дел Бербок в Киеве: визит к СММ ОБСЕ. СММ представляет собой миссию наблюдателей ОБСЕ, сообщающую о ситуации в различных регионах Украины. 14 немцев выполняют эту важную миссию по урегулированию конфликта на востоке Украины”, — сообщили в пресс-службе.

Добавим

17 января Анналена Бербок совершает свой первый визит в Украину. У нее запланирован ряд встреч, в том числе с главой МИД страны Дмитрием Кулебою.

Визит призван подтвердить поддержку Украины со стороны Германии на фоне агрессивных действий России.

Ключевыми темами переговоров Кулебы и Бербок будут активизация международных усилий по противодействию российской агрессии, координация дальнейших шагов в рамках Нормандского формата и Крымской платформы, интеграция Украины в ЕС и НАТО, развитие двустороннего экономического, энергетического и гуманитарного партнерства.

Позже немецкий министр совершит визит в Москву.