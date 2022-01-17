"Своевременный визит": Кулеба в Киеве встретил конгрессменов из США

КИЕВ. 17 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Киеве встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата:

“Рад приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с сенатором Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Викером. Этот своевременный визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ", - сообщил министр.

Детали

Сенаторы Роб Портман (республиканец, штат Огайо), Крис Мерфи (демократ, Коннектикут), Джин Шахин (демократ, Нью-Гэмпшир), Эми Клобучар (демократ, Миннесота), Кевин Крамер (республиканец, Северная Дакота), Ричард Блюменталь (демократ, Коннектикут) и Роджер Викер (республиканец, Миссисипи) посетят Украину в понедельник, 17 января.

Вечером в понедельник у них запланирована встреча с Президентом Владимиром Зеленским, после чего чиновники пообщаются с журналистами.

В рамках визита сенаторы также встретятся с министром внутренних дел Монастырским и министром обороны Резниковим, чтобы подтвердить двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины против российской агрессии и выразить поддержку ее демократическим реформам.

Сенаторы также встретятся с министром энергетики Германом Галущенко и другими представителями энергетического сектора для обсуждения энергетической безопасности Украины.

Рад приветствовать двухпартийную делегацию Конгресса США во главе с сенатором Робом Портманом и сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричардом Блюменталем, Роджером Вікером. Этот своевременный визит укрепляет стратегическое партнерство Украина-США, способствует сдерживанию дальнейшей агрессии РФ.pic.twitter.com/L0UYatQYbA — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba)January 17, 2022

Дополнение

Кроме сенаторов, сегодня Украину посещает глава МИД Германии Анналена Бербок.

Также, 17-18 января в Украине с визитом будет министр иностранных дел Канады Мелани Жоли по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Визиты происходят вскоре после переговоров США, ОБСЕ и НАТО с представителями РФ относительно так называемых “гарантий безопасности”, которых требует Россия.