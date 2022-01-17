Без штрафов и спешки в центры комплектования: в Минобороны анонсировали изменения в воинском учете женщин

КИЕВ. 17 января. УНН. В Министерстве обороны Украины заявляют, что работа над упрощением порядка постановки женщин на воинский учет продолжается, и что спешить в территориальные центры комплектования не надо. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, пишет УНН.

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“Прямо сейчас не надо женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 продлится переходный период. Сейчас ведется работа над упрощением порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, родственных военно-учетным специальностям. Поэтому, будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", - сообщила Маляр.

Детали

В частности, штрафов в течение 2022-го не будет.

"Штрафов в течение 2022 года не будет. Сейчас этот вопрос также изучается на предмет возможных изменений", - сообщила Маляр.

Также прорабатывается вопрос упрощения всех процедур постановки на учет — как мужчин, так и женщин. В том числе и “цифровизация” тех процессов, которые технически возможно перевести в онлайн.

Что было ранее

В конце прошлого года появился приказ Министерства обороны о существенном расширении перечня профессий, обязывающий женщин встать на воинский учет. Перечень, утвержденный приказом Минобороны, охватывает сотни специальностей и профессий. Так, в список добавили медийщиков и коммуникационников всех категорий — журналистов, операторов, пиарщиков, издателей, библиотекарей, переводчиков, медиков, аналитиков, финансистов, ученых, менеджеров различного профиля, ветеринаров и тому подобное.



23 декабря МОУ и ВСУ вышли на брифинг с разъяснениями относительно нововведений, которые вызвали немалый общественный резонанс. По информации, которая была озвучена на брифинге, женщины должны стать на воинский учет до конца 2022 года. В то же время нельзя исключать, что эти сроки будут продлены.

На учет должны стать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, профессии которых было определено Минобороны и которые являются пригодными для этого по состоянию здоровья. Беременность и наличие малолетних детей обязательства не отменяет.

В случае же нарушения правил военного учета гражданки, как объявлялось, должны были бы уплатить штраф до 1,5 тыс. грн, а работодатели — до 8,5 тыс. грн.

Впоследствии стало известно, что Министерство обороны Украины намерено пересмотреть список профессий для военного учета женщин в сторону уменьшения.