Лукашенко заявил об наращивании у границ Беларуси военного контингента Украины

КИЕВ. 17 января. УНН. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у границ Беларуси идет наращивание военного контингента Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Белта.

Детали

По словам Лукашенко, его настораживает обстановка на южных рубежах Беларуси.

“Украина продолжает наращивать силы, сосредотачивая подразделения национальной гвардии из “националистов-радикалов”. Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непосредственной близости от Государственной границы нашей страны. Опять же, под видом того, что будут бороться с мигрантами. Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. Они туда не идут и не собираются в Украину идти, мы это прекрасно понимаем. Из Украины свои люди бегут, а они будут “защищаться от мигрантов из Беларуси”, — заявил он.

Также, он анонсировал проведение совместных учений России и Белоруссии.

“Мы с президентом Российской Федерации еще в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси — это тоже граница Союзного государства”, — заявил Лукашенко.

Начало учения, сообщается, запланировано на февраль.

Напомним

Ранее, самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс на сохранение суверенитета страны и одновременно на укрепление связей с “братскими странами”. По его мнению, к таким странам относятся Россия, Казахстан и Украина.