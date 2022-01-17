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СБУ отреагировала на заявление Лукашенко: политическая манипуляция и часть информационной войны

СБУ отреагировала на заявление Лукашенко: политическая манипуляция и часть информационной войны

КИЕВ. 17 января. УНН. Заявления белорусского правителя Александра Лукашенко о якобы наращивании возле Беларуси военного контингента Украины являются частью информационной войны. С таким заявлением выступили в пресс-службе СБУ, пишет УНН.

Цитата:

“Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Вооруженные силы Украины и другие органы государственной власти принимают ряд необходимых мер в рамках своих полномочий, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в государстве, в том числе в информационной сфере. Отдельно подчеркнем: манипулятивные заявления прокремлевских политиков и представителей государств-сателлитов РФ о якобы наращивании Украиной вблизи собственной границы "националистов-радикалов“, которые якобы являются "похлеще, чем натовские военнослужащие“, не соответствуют действительности, являются политической манипуляцией и частью информационной войны против Украины”, — сообщили в СБУ.

Детали

В частности, СБУ призвала украинские и международные СМИ тщательно проверять подобную информацию, чтобы не способствовать реализации вражеских специальных информационных операций.

Что было ранее

Лукашенко заявил, что у границ Беларуси якобы идет наращивание военного контингента Украины. При этом он анонсировал проведение совместных учений России и Беларуси в феврале.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Лукашенко
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