Дело Порошенко: ГБР говорит, бесплатного адвоката не привлекало

КИЕВ. 17 января. УНН. Государственное бюро расследований не привлекало бесплатного адвоката для защиты пятого президента Украины, ныне нардепа Петра Порошенко. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление ГБР.

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“Сообщаем, что Государственное бюро расследований не привлекало адвоката бесплатной вторичной правовой помощи для предоставления ее Порошенко Петру Алексеевичу в суде. Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката является неправдивой и не соответствует действительности”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства распространения этой информации, после чего будет дана правовая оценка таким действиям.

Дополнение

Адвокат Богдан Глядик ранее заявил, что ГБР обратились в Центр бесплатной помощи об оказании им бесплатной правовой помощи Порошенко.

Сейчас, после объявления перерыва для изучения стороной защиты материалов Порошенко дела, суд продолжил заседание по избранию меры пресечения Порошенко.

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Дополнение

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. Его адвокат утверждал, что есть постановление о задержании Порошенко для доставки в суд.

6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко. В ГБР ожидали, что Порошенко изберут меру пресечения в день его возвращения — 17 января.

Впоследствии в ГБР уточнили, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Суд уже начался, Прошенко с адвокатами на заседании.