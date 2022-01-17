Украина и НАТО подписали важное соглашение на фоне российской угрозы и кибератак

КИЕВ. 17 января. УНН. Агентство НАТО по связи и информации (NCI Agency) и Украина 17 января подписали обновленный Меморандум о соглашении о продолжении совместной работы над проектами, связанными с технологиями. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Альянса, пишет УНН.

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“Мы успешно работали с Украиной в течение нескольких лет, предоставляя ключевые возможности и обмениваясь знаниями”, — заявил генеральный менеджер агентства NCI Людвиг Декампс.

“В соответствии с этим соглашением мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной, чтобы поддержать их в модернизации их информационных технологий и коммуникационных услуг, а также определить области, в которых может потребоваться обучение их персонала. Наши эксперты готовы продолжить это важное партнерство”, — добавил он.

Детали

Отмечается, что первое соглашение агентства NCI и Украины было подписано в 2015 году, и с тех пор Агентство постоянно поддерживало Украину в технологических вопросах, в первую очередь через Трастовый фонд НАТО-Украина для командования, управления, связи и компьютеров (C4).

“Подписанный сегодня Меморандум продолжает наше сотрудничество, начатое в 2015 году. При поддержке НАТО мы планируем и дальше внедрять современные информационные технологии и сервисы в систему управления Вооруженных Сил Украины”, — заявила глава миссии Украины в НАТО Наталия Галибаренко.

По данным пресс-службы, проекты включают в себя усилия по доставке в Украину защищенного оборудования связи в декабре 2018 года, которое используется до сих пор.

В рамках этого соглашения также была разработана Программа безопасности регионального воздушного пространства (RASP) НАТО-Украина для обеспечения оповещения и координации в отношении угроз воздушному пространству.

Сотрудничество НАТО с Украиной также включает Инициативу по обмену знаниями, в рамках которой профильные эксперты Агентства NCI делятся своими знаниями о практике НАТО в развитии потенциала в области командования, управления, связи и компьютеров (C4).

Добавим

На прошлой неделе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе НАТО по обмену информацией о вредоносных программах.

Заявление прозвучало сразу после хакерской атаки на ряд правительственных сайтов Украины.

Правительственные эксперты предполагают, что хакерская атака на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России.