Министр иностранных дел Канады прибыла в Киев

КИЕВ. 17 января. УНН. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник, 17 января, прибыла в Украину, где уже успела встретиться с премьер-министром Денисом Шмигалем. Об этом глава украинского правительства сообщил в своем Twitter, пишет УНН.

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“Рад встретить в Киеве главу МИД Канады Мелани Жоли. Благодарен за это важное проявление поддержки и открытость к укреплению отношений между Украиной и Канадой. Рассчитываем на продуктивный диалог по расширению соглашения о свободной торговле", - написал Шмигаль.

Детали

Министр будет находиться с визитом в Украине 17-18 января по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По данным МИД Украины, во вторник главы украинской и канадской дипломатий проведут переговоры, ключевыми темами которых станут противодействие российской агрессии, консолидация дальнейших шагов по сдерживанию РФ, укрепление сектора безопасности Украины.

Министры обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Канады, в частности в торговой, экономической, образовательной и визово-миграционной сферах.

Добавим

Сегодня в Украине прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Кроме того, с визитом сейчас посещает Киев двухпартийная делегация Конгресса США.

Визиты происходят вскоре после переговоров США, ОБСЕ и НАТО с представителями РФ относительно так называемых “гарантий безопасности”, которых требует Россия.