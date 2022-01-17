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В Кремле не хотят участия США в переговорах с Украиной

В Кремле не хотят участия США в переговорах с Украиной

Дмитрий Песков

КИЕВ. 17 января. УНН. В Кремле не считают, что к обсуждению “отношений” Украины и РФ нужно привлекать США. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

“Зачем (привлекать — ред.) Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки”, — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, рассматривает ли Кремль возможность проведения трехстороннего саммита.

Детали

Говоря о возможности трехстороннего формата в принципе, представитель Кремля предположил, что, “может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы”.

“Но это нам всем предстоит еще узнать”, — заметил пресс-секретарь.

Контекст

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время общения с американским дипломатом, директором Евразийского центра Atlantic Council Джоном Хербстом сообщил, что Зеленский предложил Байдену провести трехсторонний саммит вместе с Путиным.

По словам Ермака, Зеленский не исключает проведения таких переговоров в формате видеоконференции.

В Кремле при этом заявили, что не получали предложений по саммиту РФ-США-Украина от американской стороны.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина
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