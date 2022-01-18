Россия может использовать паспортизацию в ОРДЛО для нападения на Украину – Зеленский на встрече с сенаторами США

КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с делегацией Конгресса США заявил, что Россия продолжает паспортизацию населения на временно оккупированных территориях, что может стать поводом для эскалации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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"Россия продолжает проводить активную кампанию по паспортизации населения на временно оккупированных территориях, стремясь создать повод для эскалации под видом "защиты российских граждан"", - говорится в сообщении.

Детали

В состав делегации Конгресса США вошли: сенаторы Роберт Портман, Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер.

На встрече Зеленский проинформировал сенаторов о ситуации с безопасностью вокруг Украины и шагах, которые способствовали бы деэскалации и предотвращению дальнейшей агрессии РФ.

Глава государства подчеркнул важную роль Конгресса в поддержке евроатлантических стремлений Украины и углублении взаимодействия между двумя государствами.

Во время разговора стороны высказали единогласную позицию по поводу того, что газопровод "Северный поток – 2" является вызовом для энергетической безопасности Украины и Европы в целом.

Американские сенаторы выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили полное и безоговорочное право Украины самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 17 января провел в Киеве встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. В частности, они обсудили агрессию РФ и европейскую интеграцию Украины.