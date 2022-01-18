"Они испугались": Порошенко прокомментировал решение суда о переносе меры пресечения

КИЕВ. 18 января. УНН. Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение суда о переносе оглашения меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео в Telegram Порошенко.

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"Какие мы с вами крутые. Они пытались истощить нас, надеясь, что до 23:00 люди точно не дождутся. И мы им показали, что мы Украину любим больше, чем что-либо. И мы здесь боремся за Украину. И они испугались", – заявил Порошенко.

Напомним

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

Экс-президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей. Позже Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину.

Сегодня, 17 января, после 4,5 часов пребывания судьи в совещательной комнате заявили, что решение о мере пресечения Порошенко объявят 19 января.