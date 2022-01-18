Канада направила спецназ в Украину – СМИ

КИЕВ. 18 января. УНН. Министерство обороны Канады направило в Украину отряд сил специального назначения из-за роста напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на свои источники, информирует УНН.

Детали

"Развертывание небольшого контингента канадского полка спецопераций состоялось в связи с тем, что дипломатические переговоры, направленные на предотвращение вооруженного конфликта в Украине, зашли в тупик, а почти 100 тысяч российских военнослужащих остаются на границе с Украиной", — говорится в сообщении.

По данным издания, присутствие канадского спецназа – это "часть попыток союзников с НАТО сдержать российскую агрессию в Украине и определить способы оказания помощи украинскому правительству".

Как отметили, перед подразделением была поставлена ​​задача помочь разработать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения.

В то же время в правительстве и вооруженных силах Канады официально не подтвердили присутствие своего спецназа в Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 17 января провел в Киеве встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. В частности, стороны обсудили агрессию РФ и европейскую интеграцию Украины.