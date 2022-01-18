Сенаторы США пообещали предоставить Украине летальное оружие в случае вторжения России

КИЕВ. 18 января. УНН. Делегация Конгресса США во время визита в Киеве пообещала, что Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин решится на полномасштабное вторжение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Владимир Путин совершит самую большую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько мужественно украинский народ будет бороться с ним в случае вторжения", - сказал сенатор Ричард Блюменталь.

Он заверил, что в случае наступления России, США введут "чудовищные экономические санкции". А самое главное — дадут Украине оружие.

"Мы дадим народу Украины оружие, смертельное оружие, необходимое для защиты их жизни", - сказал Блюменталь.

По его словам, эта могут быть: противотанковые ракеты Javelin, ракеты Stinger, стрелковое оружие и катера.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США заявил, что Россия продолжает паспортизацию населения на временно оккупированных территориях, что может стать поводом для эскалации.