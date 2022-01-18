Словакия опровергла информацию NYT об участии в обучении украинских военных в странах НАТО

КИЕВ. 18 января. УНН. По информации издания The New York Times, США планируют тренировать украинских военных в странах НАТО на фоне угрозы вторжения российских войск в Украину. Словакия, которая входит в состав НАТО, опровергла информацию. Об этом сообщает словацкая газета Pravda со ссылкой на источники в правительстве, пишет УНН.

Детали

Ранее в Белом доме, по информации The New York Times, сообщили, что планируют обучать украинских военных в странах Альянса, куда входит Словакия.

Однако словацкое издание Pravda, со ссылкой на Министерство обороны, опровергло данную информацию. Там заявили, что никогда не обсуждали такую ​​возможность.

Цитата:

"Ни на двустороннем, ни на многостороннем уровне со Словацкой Республикой никогда не обсуждалась такая возможность, информация о которой выходит из "секретного источника" американской администрации. Таким образом, это не соответствует действительности”, — заявила в комментарии изданию пресс-секретарь Минобороны страны Мартина Коваль-Какащикова.

Добавим

14 января The New York Times сообщила, что в Белом доме рассматривают возможность организации учения украинских военных в близлежащих странах, входящих в восточный фланг НАТО. Речь идет о Польше, Румынии и Словакии.

Отмечалось, что кроме материально-технической поддержки и оружия, США и союзники по НАТО также предоставят медицинское оборудование, услуги и даже убежище во время вторжения российских войск в Украину.

По словам американских чиновников, Соединенные Штаты почти наверняка будут поставлять оружие Вооруженным силам Украины.