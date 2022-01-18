Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Украины - NYT

КИЕВ. 18 января. УНН. Еще до начала переговоров с США и НАТО на прошлой неделе Россия начала понемногу вывозить своих дипломатов из посольства в Киеве. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника украинских спецслужб, пишет УНН.

Детали

Так, по словам источника, 5 января 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — сели в автобусы и отправились в 15-часовую поездку домой в Москву.

После этого, как сообщается, еще около 30 человек из дипучреждений в Киеве и во Львове покинули Украину.

Дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из страны, сказал сотрудник спецслужбы.

По мнению американских и украинских чиновников, сокращение численности посольства России может быть “отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой”, пишет издание.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Администрация Байдена заявила 14 января, что российские силы готовят потенциальные диверсионные операции против своих собственных сил и фабрикуют провокации в социальных сетях, чтобы оправдать вторжение в Украину в случае неудачи дипломатии. Правительство Путина заранее подготовило оперативников, обученных ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ, возможно, для диверсий против российских сил в Украине или вблизи нее, заявили в пятницу представители администрации.

У США есть информация, которая свидетельствует о том, что Россия “активно работает над созданием повода для потенциального вторжения”, заявил представитель Пентагона Джон Кирби. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что российское вторжение, если оно произойдет, “может начаться с середины января до середины февраля”.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.