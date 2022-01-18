Политдиректор дипслужбы ЕС прибыл в Москву: на повестке дня европейская безопасность

КИЕВ. 18 января. УНН. Заместитель генсека - политический директор Европейской службы внешних дел Энрике Мора прибыл с официальным визитом в Москву. На повестке дня - отношения между Россией и ЕС, вопросы внешней политики и европейская безопасность. Об этом дипломат написал в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата:

"(Нахожусь - ред.) в Москве для переговоров с российскими коллегами. В повестке дня будут двусторонние отношения между ЕС и Россией, вопросы внешней политики и архитектура европейской безопасности. Принципы, подтвержденные министрами иностранных дел ЕС в прошлую пятницу в Бресте, лежат в основе позиции сообщества", - написал Энрике Мора.

Дополнение

Верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что перед лицом угроз со стороны России Европейский Союз должен оставаться твердым, единым и действовать. При этом необходимо вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе на основе международного права.

Боррель отметил, что Россия угрожает Украине и ставит под вопрос архитектуру безопасности Европы.

Так, министры иностранных дел ЕС на встрече во французском Бресте 14 января согласовали единый подход из 10 пунктов до кризиса между Организацией Североатлантического договора и Россией через Украину.

Подход сочетает меры сдерживания России и возможности для диалога. Один из пунктов — продолжение подготовки скоординированных санкций с США и союзниками, другой — возможность укрепления доверия через переговоры о контроле над вооружениями.