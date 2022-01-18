СМИ: британские C-17 доставили в Украину противотанковое оружие “в обход” Германии

КИЕВ. 18 января. УНН. Британские военно-транспортные самолеты в понедельник доставили в Украину протитанкове вооружения в рамках дополнительной военной помощи от Соединенного Королевства. Британцы при этом облетели воздушное пространство Германии, пишет УНН со ссылкой на данные журналиста UK Defence Journal Джорджа Эллисона.

Цитата:

“Британские транспортные самолеты C-17 сейчас переправляют в Украину противотанковое вооружение в условиях усиления российской риторики. Стоит отметить тот факт, что британская авиация избегает воздушного пространства Германии”, — отметил журналист.

Детали

Как сообщил накануне министр обороны Бен Уоллес во время доклада Палате представителей по ситуации в Украине, рамочное соглашение, представленное парламенту в ноябре 2021 года, подтвердило принцип, согласно которому Великобритания будет оказывать Украине как возможности обучения, так и оборонительные возможности, чтобы помочь ей лучше защищаться.

“В рамках этого же принципа я могу сегодня подтвердить Палате представителей, что в свете все более угрожающего поведения со стороны России и в дополнение к нашей текущей поддержке, Великобритания предоставляет новый пакет помощи в сфере безопасности для повышения обороноспособности Украины”, — отметил министр.

По его словам, было принято решение о поставке Украине легких противотанковых оборонительных систем вооружения. Кроме того, небольшое количество персонала Великобритании также проведет в Украине обучение в течение короткого периода времени в рамках операции ORBITAL, прежде чем вернуться в Соединенное Королевство.

Министр подчеркнул, что британская поддержка предназначена для обороны — это не является стратегическим оружием или угрозой для России.

Минобороны Германии, в свою очередь, прокомментировал информацию немецкому изданию BILD, отметив, что оно не получало никаких заявлений от британской стороны относительно полетов в обход воздушного пространства Германии.

Соответственно, С-17 “не было запрещено” использовать воздушное пространство Германии.

Дополнение

Германия отказывается поставлять Украине оборонительное оружие. В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться об этом с Берлином.