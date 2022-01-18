У Президента появилась возможность распустить ВР в соответствии с Конституцией

КИЕВ. 18 января. УНН. У главы государства в соответствии с действующей Конституцией Украины появилось право распустить Верховную Раду, пишет УНН. На появления права роспуска парламента обратил внимание политический эксперт Игорь Попов.

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"Прошедшее пленарное заседание Верховной Рады состоялось 16 декабря 2021 года. Согласно статье 90 Конституции, у Президента появилось право досрочно прекратить ее полномочия - из-за отсутствия пленарных заседаний более чем 30 дней подряд", - написал Попов.

Детали

Добавим, что речь идет не о долге, а именно о праве, которым Президент может и не воспользоваться.

"В данный момент Президент имеет поддержку своих инициатив в парламенте и вряд ли будет пользоваться этим правом. Однако, если его оппоненты организуют массовые миграции депутатов на основе тех или иных стимулов - юридическое основание создана и будет иметь силу до окончания каденции", - отметил эксперт.

Напомним

16 декабря 2021 года нардепы приняли календарный план работы на январь, согласно плану пленарные заседания запланированы только на последнюю неделю месяца 25 - 28 января. Состоится всего четыре пленарных заседания, после чего шестая сессия, что продолжалась с августа будет закрыта.