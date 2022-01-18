Сенатор заявил о назначении посла США в Украине "в ближайшее время"

КИЕВ. 18 января. УНН. В Госдепартаменте США обещали назначить американского посла в Украине “в ближайшее время”. Об этом сообщил в интервью Радио Свобода сопредседатель группы поддержки Украины в американском Сенате республиканец Роб Портман, пишет УНН.

Цитата:

“Я очень разочарован в администрации Байдена из-за того, что они скорее не назначили человека на эту должность. Я снова обсуждал с Госдепартаментом этот вопрос на прошлой неделе, и они заверили меня, что в ближайшее время будет назначен опытный, карьерный дипломат. И я рад это слышать, это нужно сделать”, — сказал Портман.

Добавим

В то же время, менее чем две недели назад, СМИ сообщали о том, что администрация Байдена пока не нашла подходящего кандидата на должность посла США в Украине.

В Белом доме при этом отметили, что президент США продолжает искать “подходящего человека на эту должность.

Контекст

Должность главы диппредставительства США в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущего посла Мария Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украине в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

На встрече с участием председателя фракции “Слуга народа” Давида Арахамии с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в прошлом году в мае было озвучено обращение с просьбой назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин послом на постоянной основе, что вызвало неоднозначную реакцию.

В сентябре в украинском МИД заявляли, что “не имеют новостей” о назначении посла США в Украине.

В то же время в декабре в СМИ появилась информация о том, что Байден может избрать кандидатом на должность посла в Украине опытного дипломата Бриджит Бринк.