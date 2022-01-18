Верещук: Порошенко должен защищать себя в суде, а не прятаться за людьми на улице

КИЕВ. 18 января. УНН. Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук раскритиковала уличные акции в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом она заявила в эфире телеканала "Свобода слова на ICTV", передает УНН.

Она напомнила, что во времена Порошенко уголовное производство было открыто против третьего президента Виктора Ющенко. Последний действовал исключительно в правовом поле - нанял адвокатов и достойно защищался.

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"Порошенко является состоятельным человеком. У него задекларировано полторы тонны наличных, у него куча адвокатов. Что мешает ему, как человеку, достойному своего статуса, спокойно прийти в суд и защищаться?

А не устраивать кардебалеты на улице, прячась за людьми, которые ему верят и думают, что таким образом защищают демократию", - сказала Верещук.

Контекст

После возвращения Порошенко из-за границы в аэропорту "Жуляны", куда тот прилетел, прошел митинг в его поддержку. Также на поддержку Порошенко прошел митинг под Печерским судом, где ему избирали меру пресечения.