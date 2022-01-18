Стефанишин обсудила с главой МИД Канады усиление военной помощи Украине

КИЕВ. 18 января. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обсудила с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли усиление военной помощи Украине. Об итогах разговора говорится на сайте правительства, передает УНН.

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“17 января Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина встретилась с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Стороны обсудили вопросы сдерживания вооруженной агрессии России, поддержку евроатлантических стремлений Украины и сотрудничество Украины и Канады в сфере безопасности и оборонном секторе”, — говорится в сообщении.

Детали

Как заявила Стефанишина, прихоти Кремля будут увеличиваться, как только Путин почувствует, что западные демократии идут на уступки.

“Сначала Россия поставила ультиматум, что Украина не должна стать членом НАТО, потом условия изменились, и Кремль начал требовать гарантий нерасширения Североатлантического альянса в Восточной Европе, еще позже — возвращение НАТО к состоянию 1997 года. Россия также требует прекратить совместные военные учения на территории Украины, поэтому аппетит диктовать неприемлемые условия будут расти. Агрессор не может выдвигать условия пока не начнет деэскалацию, что обеспечит соблюдение режима прекращения огня и пока российские войска не покинут нашу территорию”, — отметила она.

Вице-премьер-министр подчеркнула, что для сдерживания дальнейшей эскалации нужно четко сформировать следующие шаги и меры. Продление и введение более жестких санкций является одним из необходимых инструментов для предупреждения военной угрозы со стороны Кремля.

"Мы стремимся к усилению двустороннего сотрудничества с Канадой, США и Великобританией в военном и оборонном секторах. Это в интересах всех демократических стран, чтобы укреплялась обороноспособность Украины и мы могли дать отпор угрозе со стороны восточного “соседа”, — отметила Стефанишин.

Со своей стороны министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подтвердила единство стран-членов НАТО в поддержке Украины и заверила в продолжении плодотворного сотрудничества Канады с Украиной.

Напомним

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в понедельник, 17 января, прибыла в Украину, где уже успела зустртись с премьер-министром Денисом Шмигалем.

Она будет находиться с визитом в Украине 17-18 января по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.