На фоне морозов Украина увеличивает потребление электроэнергии. Правительство говорит - имеет резерв для покрытия пиковых нагрузок

КИЕВ. 18 января. УНН. Украина имеет необходимые резервы для покрытия пиковых потребления электроэнергии. Об этом сообщил на брифинге во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает корреспондент УНН.

Энергосистема работает стабильно и покрывает необходимое количество электроэнергии, которое требуется потребителям, говорит министр.

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“Мы видим, как и раньше, что потребление электроэнергии увеличивается. Если, например, взять вчерашний день, то на пики доходило до 23 тыс. МВт. Поэтому на самом деле, мы имеем необходимый резерв для того, чтобы покрывать еще большие пики в потреблении электроэнергии. В частности по состоянию на сейчас мы имеем более 2,5 тыс. МВт резерва ГЭС, ГАЭС и ТЭС. Кроме того, около 900 мВт резерва атомной генерации”, — заявил Галущенко.

Детали

Он отметил, что второй месяц подряд происходит стабильное накопление угля на складах.

На сегодня, по его словам, угля на складах на 26% больше, чем в прошлом отопительном сезоне.

Министр напомнил, что Украина диверсифицировала источники поставок угля, и сейчас импорт происходит в основном морским путем.

“Мы рассчитали возможные дополнительные нагрузки на энергосистему, которые мы спокойно сможем покрыть, имея соответствующий резерв генерирующих мощностей”, — добавил чиновник.

Что было раньше

Как писал УНН, за прошедшую неделю запасы газа в подземных хранилищах сократились на 570 млн куб. м., что составляет 4,3% от общего объема запасов.

Показатели свидетельствуют, что выкачка газа ускорилась.