Взгляды на "Северный поток-2" между членами НАТО разные, но есть единство по диверсификации - Столтенберг

КИЕВ. 18 января. УНН. Единой позиции по немецко-российскому газопроводу "Северный поток-2" через Балтийское море в обход Украины как транзитной страны между членами НАТО нет, но все союзники призывают страны диверсифицировать источники энергии. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, пишет УНН.

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"Среди союзников по НАТО существуют разные взгляды на вопрос "Северного потока-2", но все союзники согласны с важностью диверсификации источников поставки энергии по многим причинам — по экологическим причин, а также по причинам безопасности", - сказал Столтенберг.

По его словам, этот вопрос обсуждается в НАТО, и в Альянсе призывают союзников диверсифицировать свои поставки.

Дополнение

Газопровод "Северный поток-2", которым руководит российский “Газпром”, было завершено в сентябре, и он ждет на окончательную сертификацию от немецкого сетевого агентства, которое заявило, что в первой половине 2022 года никакого решения принято не будет.

Трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, которым руководит российская государственная газовая компания "Газпром", немецкие регулирующие органы могут одобрить в середине года, надеется и исполнительный директор Uniper, одной из пяти европейских энергетических компаний, которые помогают финансировать трубопровод.

Соединенные Штаты, а также некоторые европейские страны, включая Украину и Польшу, выступают против трубопровода, который в том числе лишит Киев получения оплаты за транзит, а также усилит влияние Москвы на Европу, где цены на газ стремительно растут.

Так, Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и подорожания газа. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко идти вверх.

Резкий рост цен на энергоносители в сочетании с недопоставками вызвали обвинения со стороны европейских официальных лиц в том, что Россия ограничивает поставки, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода. В частности, президент России Владимир Путин пообещал увеличить поставки газа, сказав, что “Северный поток-2” может быть запущен “на следующий день после” такого одобрения.