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НАТО предлагает России новые встречи

НАТО предлагает России новые встречи

Йенс Столтенберг

КИЕВ. 18 января. УНН. Организация Североатлантического договора предлагает Москве ряд встреч в рамках Совета Россия-НАТО. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Главная задача сейчас состоит в том, чтобы добиться прогресса на политическом пути вперед. Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией. И сегодня я пригласил Россию и всех союзников по НАТО принять участие в серии встреч в Совете Россия-НАТО в ближайшем будущем, чтобы обсудить наши опасения, а также опасения России, а также попытаться найти способ предотвратить любое военное нападение на Украину”, — сказал Генсек НАТО.

Детали

В то же время Столтенберг отмечает, что союзники по НАТО призывают Россию к деэскалации ситуации в Украине и вокруг нее. Любая дальнейшая агрессия будет стоить для Москвы дорого, подчеркнул он.

Генсек НАТО добавил, что, по его мнению, “риск конфликта” все еще “реален”.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг

В тексте упоминаются

Столтенберг Енс
Столтенберг Енс
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