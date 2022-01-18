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В британском парламенте готовят план смещения Джонсона с должности премьера - The Guardian

В британском парламенте готовят план смещения Джонсона с должности премьера - The Guardian

КИЕВ. 18 января. УНН. Высокопоставленные члены Консервативной партии Великобритании готовят план по смещению с должности премьер-министра Бориса Джонсона, после скандала с вечеринкой в резиденции на Даунинг-стрит. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве, пишет УНН.

Цитата

“Необходимо всего по 10 писем от каждой из групп, чтобы достичь 54 необходимых для рассмотрения вопроса”, — рассказал источник газеты в правительстве.

Детали

Как сообщает газета, план смещения политика с должности получил название “Операция Ринка”.

The Guardian сообщает, что соответствующее название “операция” получила после инцидента с убийством собаки с такой кличкой. Животное было убито во время британского политического скандала "Дело Торпа" в 1970-е годы.

Отмечается, что в число критиков действующего премьера вошли также бывшие министры и лидеры региональных отделений, которые скептически относятся к мерам локдауна, которые вводил Джонсон.

Согласно анонимному опросу, недовольных парламентариев уже около 40%. В случае, если в парламенте наберется большое число сторонников ухода Джонсона, можно будет запустить процедуру, которая приведет к его отставке.

Добавим

На днях рейтинг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона достиг рекордного минимума с того момента, как он возглавил правительство.

СМИ сообщали, что положение политика пошатнулось после скандала с вечеринкой в резиденции Джонсона на Даунинг-стрит в мае 2020 года, когда в стране действовали жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса.

Из-за инцидента, поддержка “консерваторов” упала до минимума, а избиратели уже давно испытывают разочарование и недоверие к Джонсону, который, по их мнению, игнорирует их интересы и живет по его собственным правилам.

Вечеринка на Даунинг-стрит

На днях сотрудников офиса Джонсона обвинили в проведении двух вечеринок в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне накануне похорон герцога Эдинбургского. После этого офис Джонсона извинился перед королевой Елизаветой II за две вечеринки на Даунинг-стрит, 10, что прошли накануне похорон принца Филиппа.

Еще раньше в СМИ просочилось видео, на котором сотрудники офиса Джонсона шутят, как объяснить общественности проведение еще одной вечеринки во время локдауна. Джонсон был вынужден оправдываться перед парламентом.

Также сообщалось, что премьер-министра Великобритании сфотографировали в саду на Даунинг-стрит вместе с женой, компанией до 17 сотрудников и угощением 15 мая 2020 года, хотя на тот момент в Британии вместе могли встречаться только двое людей, только на открытом воздухе и на расстоянии не менее чем 2 метра.

Источник: УНН
Теги: Великобритания
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