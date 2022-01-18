НАТО скоро направит Москве письменные предложения по переговорам по безопасности - Генсек

КИЕВ. 18 января. УНН. НАТО скоро пришлет России свои письменные предложения в ответ на требования Москвы по "гарантиям безопасности" и предложит серьезные переговоры по контролю над вооружениями и мерам по прозрачности, заявил во вторник Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters, пишет УНН.

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"Скоро мы передадим наши письменные предложения России, мы дали им это понять", - сказал Столтенберг.

В предложениях НАТО заявит о своей готовности к серьезным переговорам по контролю над вооружениями и мерам по достижению большей прозрачности в отношении военной деятельности и размещения ракет.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

17 декабря Россия направила США и НАТО предложения по безопасности в Восточной Европе, которые, по ее мнению, необходимы для ослабления напряженности вокруг Украины. Требования Москвы включают запрет на вступление Украины в НАТО, вето Кремля на размещение военных сил НАТО в бывших советских республиках и прекращение военных учений вблизи ее границ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс получил последние "предложения" России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.