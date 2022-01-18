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Это фантастика: Кулеба о формате, который может собрать за столом переговоров ЕС, НАТО, США, Украину и Россию

Это фантастика: Кулеба о формате, который может собрать за столом переговоров ЕС, НАТО, США, Украину и Россию

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 18 января. УНН. Формат, в котором все сядут за один стол переговоров - ЕС, НАТО, США, Украина, Россия, Канада, Великобритания - это фантастика. Об этом во время совместного брифинга с главой МИД Канады Мелани Жоли заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Цитата

"Формат, в котором все сядут за один стол - ЕС, НАТО, США, Украина, Россия, Канада, Великобритания - это фантастика. Этого не будет, так не работает дипломатия. Поэтому принципиально то, что в том формате контактов, широких, разнообразных контактов на разных уровнях, который сложился, Украина знает наверняка, что ни одного вопроса, связанного с ней, не решают без учета ее позиций. Это ключевой результат нашей дипломатической работы", - подчеркнул Кулеба.

Дополнения

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину. Как писал УНН, Блинкен в рамках визита в Украину проведет встречу с Президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая прошла в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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