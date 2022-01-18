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Мы примем это решение: глава МИД Канады о поставках оружия Украине

Мы примем это решение: глава МИД Канады о поставках оружия Украине

КИЕВ. 18 января. УНН. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что канадское правительство примет решение о поставках вооружения Украине. Об этом она заявила во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Цитата

“О предоставлении военного оборудования. Мы слышали от многих украинских представителей власти о необходимости в таком оборудовании. И мы также примем это решение”, — заявила Жоли.

Ранее

К слову, британские военно-транспортные самолеты в понедельник доставили в Украину протитанковые вооружения в рамках дополнительной военной помощи от Соединенного Королевства. Британцы при этом облетели воздушное пространство Германии.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая прошла в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями В случаев возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: Канада, оружие, Украина
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