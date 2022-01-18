США готовят санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе - WSJ

КИЕВ. 18 января. УНН. США готовят финансовые санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

Детали

Отмечается, что санкции против главарей пророссийских боевиков на Донбассе готовятся накануне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину, Германию и Швейцарию. Данная мера является частью дипломатического давления на Россию, чтобы она отказалась от вторжения на украинскую территорию.

Ожидаемые санкции, которые заморозят активы по меньшей мере четырех человек, могут быть объявлены уже в четверг. Они станут последними в ряде действий в соответствии с указом, подписанным президентом Байденом в апреле прошлого года, который направлен на наказание лиц, связанных с внешней агрессией России.

В то же время, официальные лица США не назвали лиц, против которых введут санкции.

Напомним

Накануне стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину.



Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.