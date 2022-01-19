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Президент Азербайджана провел телефонный разговор с Путиным: говорили об Украине

Президент Азербайджана провел телефонный разговор с Путиным: говорили об Украине

КИЕВ. 19 января. УНН. Вчера, 18 января президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в частности обсуждали Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу лидера Азербайджана.

Детали

"Главы государств выразили удовлетворение в связи с налаженными в последнее время контактами между Россией и США, стабилизацией ситуации в Казахстане, обсудили процессы, которые происходят вокруг Украины", — говорится в сообщении.

Кроме того, во время телефонного разговора подчеркнули успешному развитию азербайджано-российских связей, обсудили перспективы стратегического партнерства, обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности.

Напомним

14 января президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал в Киев с официальным визитом. Главы государств подписали совместную декларацию об углублении стратегического партнерства, обеспечении мира и стабильности в Черноморско-Каспийском регионе.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Азербайджан
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