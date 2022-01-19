Посольство России призвало США не поставлять оружие в Украину

КИЕВ. 19 января. УНН. Посольство Российской Федерации призвало Соединенные Штаты отказаться от поставок оружия в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление в Facebook посольства России в США.

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"Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию внутриукраинского конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ. Вместо этого, Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей", — говорится в сообщении.

Напомним

Делегация Конгресса США во время визита в Киев пообещала, что Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин отважится на полномасштабное вторжение.