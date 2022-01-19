Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину

КИЕВ. 19 января. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с рабочим визитом. Фото поделилась корреспондентка CNN Дженнифер Ханслер в среду утром, пишет УНН.

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“Энтони Блинкен прибыл в Киев”, — подписала фото в Twitter Ханслер.

Детали

Визит Госсекретаря США в Украину 19 января станет продолжением тесной координации действий Украины и США для сдерживания России от дальнейшей агрессии, указывали в МИД.

Глава МИД Дмитрий Кулеба и Блинкен во время встречи, как там сообщили, проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России, практической поддержке Украины со стороны США, активным дипломатическим усилиям по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Главы украинской и американской дипломатий также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в сфере безопасности, торговой, инвестиционной и других сферах.

Блинкен также встретится с Президентом Владимиром Зеленским.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, прошедшая в Женеве, Брюсселе и Вене на минувшей неделе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.