Президент Турции Эрдоган посетит Украину

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину с визитом через несколько недель. Об этом сообщил его пресс-секретарь Ибрагим Калын, пишет УНН со ссылкой на TRT Haber.

Детали

Калын сообщил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган через несколько недель посетит Украину с визитом и встретится с президентом Владимиром Зеленским, в то же время "мы будем в тесном контакте с россиянами, чтобы избежать любых военных действий, которые будут иметь серьезные последствия".

Пресс-секретарь президента Турции оценил возможные последствия напряженности в отношениях между Россией и Украиной для Европы и НАТО.

Он подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность и политический суверенитет Украины.

Калын сообщил, что президент Эрдоган пригласил лидеров Украины и РФ приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними.

"Турция готова играть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной. Мы делаем это и как друг России и Украины, и как союзник НАТО", - сказал Калын.

Ранее

Эрдоган заявил, что считает "нереалистичным" нападение России на Украину и хочет обсудить этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.