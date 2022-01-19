В США опасаются, что Россия может разместить свои ядерные силы в Беларуси

КИЕВ. 19 нваря. УНН. В США предупреждают об угрозе постоянного базирования в Беларуси ядерных сил России. Опасность возникнет в случае принятия Минском поправок в конституцию. Такое мнение высказал высокопоставленный представитель Государственного департамента США по Беларуси, пишет УНН.

Цитата:

“Вызывают озабоченность сообщения о передвижении российских войск в сторону Беларуси, которые якобы проходят под эгидой регулярных совместных военных учений. Выбор времени примечателен и, конечно, вызывает опасения, что Россия может намереваться разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений, чтобы, возможно, атаковать Украину с севера”, — сказал американский чиновник, которого цитирует пресс-служба Госдепартамента США.

Детали

По его словам, предложенный проект обновленной Конституции Беларуси может свидетельствовать о планах правительства разрешить Росси разместить на територии республики свое обычное и ядерное оружие.

“Предлагаемые изменения в конституцию включают формулировку, которая может быть истолкована как открывающая России путь к размещению гарнизонных войск на территории Беларуси. Это было бы значительным изменением для Беларуси, и такой шаг стал бы вызовом европейской безопасности, который может потребовать ответа. Эти проекты конституционных изменений могут свидетельствовать о планах Беларуси разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных сил России”, — подчеркнул представитель Госдепа.

Дополнение

Россия направила войска, в том числе с Дальнего Востока страны, в Беларусь для участия в крупных военных учениях “Союзная решительность-2022”, которые состоятся с 10 по 20 февраля, в рамках дальнейшего развертывания российских военных сил вблизи Украины на фоне опасений Запада по поводу вторжения.

Дополнительное развертывание значительно укрепит позиции 100 000 военнослужащих с танками и другим тяжелым вооружением, сосредоточенным вблизи Украины, что, как опасается Запад, может стать “прелюдией к вторжению”. Россия отрицает намерение атаковать Украину, но требует от Запада гарантий, что НАТО не будет расширяться на восток или другие постсоветские страны и не будет размещать там своих войск и оружия.

Вашингтон и его союзники решительно отвергли требования Москвы во время российско-американских переговоров в Женеве на прошлой неделе и встрече Россия-НАТО в Брюсселе.

Россия аннексировала Крымский полуостров в Украине в 2014 году, а также поддержала боевиков на востоке Украины. Почти за восемь лет боев там были убиты более 14 тысяч человек.