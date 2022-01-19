Украина просит у Германии боевые корабли и системы ПВО

КИЕВ. 19 января. УНН. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал в интервью немецкому агентству dpa конкретные системы оружия, которые его страна надеется получить от Германии для защиты от возможного нападения России, пишет УНН.

Цитата:

"Речь идет прежде всего о немецких военных кораблях, которые являются одними из лучших в мире, которые нам крайне нужны для надежной обороны длинного побережья в Черном и Азовском морях", - сказал посол Андрей Мельник, которого цитируют немецкие СМИ.

Такая же большая потребность есть и в "самых современных системах противовоздушной обороны, которые сейчас производят немецкие оружейные компании", добавил он.

Детали

Украина уже много лет добивается поставок оружия из ФРГ для защиты от возможного российского вторжения, но пока - безуспешно. Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал Киеву четкий отказ, отметив, что Германия уже много лет проводит сбалансированную стратегию, исключающую экспорт летального оружия. Глава МИД страны Анналена Бербок также отклонила такой запрос во время визита в Киев. Отношение к поставкам вооружений и политике ограничения экспорта оружия также базируется на немецкой истории.

Мельника это оправдание раздражило. "Странно, что Берлин также использует вопрос исторической ответственности в качестве аргумента для отказа от военной помощи", - сказал он.

Посол подчеркнул, что вопрос поставок оружия останется на повестке дня в отношениях с Германией. "Украине срочно нужно оборонительное оружие - также из Германии, чтобы увеличить цену за это вторжение настолько, чтобы главу Кремля отвернуло от его безумного курса", - сказал Мельник.

"К сожалению, в Германии все еще не хватает политической воли, что очень прискорбно, учитывая острую опасность войны в Европе", - указал он.

Дополнение

В МИД Украины указывают, что Украина и Германия продолжают обсуждение вопроса возможной поставки Берлином оборонительного оружия.

На днях Великобритания решила поставить Украине противотанковые системы.