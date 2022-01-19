ГБР об обжаловании меры пресечения Порошенко: основания есть

КИЕВ. 19 января. УНН. Сторона обвинения имеет все основания для обжалования решения суда о мере пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Соответствующую позицию выразило Государственное бюро расследований, пишет УНН.

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"Считаем, что решение суда об избрании меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит надлежащего поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому сторона обвинения имеет все основания для его апелляционного обжалования", - говорится в заявлении ведомства.

Детали

В ГБР отметили, что в постановлении об избрании меры пресечения следственным судьей констатировано законность и обоснованность подозрения Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.

Также судом возложено на Петра Порошенко следующие обязанности: прибытие по каждому требованию к органу досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Добавим

Сегодня Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.



Также суд отпустил Порошенко под личное обязательство.

Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.