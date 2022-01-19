Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,41 0,2881  EUR: 32,34 0,2829 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
В НАБУ назвали стоимость собственного автопарка
В НАБУ назвали стоимость собственного автопарка 42345
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6615

Венедиктова заявила, что меру пресечения Порошенко обжалуют

Венедиктова заявила, что меру пресечения Порошенко обжалуют

Ирина Венедиктова

КИЕВ. 19 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что мера пресечения пятому президенту, а ныне народному депутату Петру Порошенко, которая была избрана в рамках угольного дела, будет обжалована. Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"... мы исходим из того, что перед законом равны все, и, бесспорно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения", - отметила Венедиктова, комментируя угольное дело и меру пресечения, которая была избрана Петру Порошенко.

Ранее

В ГБР заявили, что сторона обвинения имеет все основания для обжалования решения суда о мере пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Добавим

Сегодня Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.

Также суд отпустил Порошенко под личное обязательство.

Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, Украина, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.