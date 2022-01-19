Венедиктова заявила, что меру пресечения Порошенко обжалуют

КИЕВ. 19 января. УНН. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что мера пресечения пятому президенту, а ныне народному депутату Петру Порошенко, которая была избрана в рамках угольного дела, будет обжалована. Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"... мы исходим из того, что перед законом равны все, и, бесспорно, опять же, как и с другими фигурантами, мы пойдем с апелляционным обжалованием меры пресечения", - отметила Венедиктова, комментируя угольное дело и меру пресечения, которая была избрана Петру Порошенко.

Ранее

В ГБР заявили, что сторона обвинения имеет все основания для обжалования решения суда о мере пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Добавим

Сегодня Печерский райсуд Киева отпустил пятого президента Украины, нардепа Петра Порошенко под личное обязательство и обязал в частности, сдать паспорта для выезда за границу.



Также суд отпустил Порошенко под личное обязательство.

Офис Генерального прокурора просил применить к пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Контекст

Порошенко сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций в уголовном производстве относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "Л/ДНР". Пятого президента Украины вызвали 23 декабря в ГБР, однако он находился за границей.

6 января Порошенко сообщил, что 17 января вернется в Украину. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество пятого президента Украины Петра Порошенко.

В ГБР указали, что 17 января 2022 года в 11 часов будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко. ГБР надеялось, что Порошенко самостоятельно придет на заседание суда в понедельник.

Он прибыл из-за границы, затем - в суд вместе с адвокатами. Судье понадобилось более суток времени для принятия решения в совещательной комнате. Заседание 19 января сопровождалось столкновениями под судом.