В России просят Путина признать "ЛДНР": в Госдуму внесли проект постановления

КИЕВ. 19 января. УНН. Депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации внесли в Государственную думу проект постановления к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые “Донецкую и Луганскую народные республики". Об этом говорится на сайте Госдумы РФ, пишет УНН.

Детали

Проект постановления внесли 11 депутатов Коммунистической партии во главе с лидером Геннадием Зюгановым. Документом предлагается включить в повестку дня Госдумы на февраль вопрос о признании “ЛДНР”.

В документе говорится, что признание псевдо-республик якобы является "обоснованным и морально оправданным". А за последние годы на территории оккупированного Донбасса “ построены демократические органы государства со всеми атрибутами легитимной власти”.

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"Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида", - говорится в проекте постановления.

Добавим

В обращении к Путину предлагается отметить, что жители ОРДЛО восемь лет не получают пенсии и социальные пособия в условиях экономической блокады.

Там предлагают Путину провести переговоры с главарями "ЛДНР" для создания "правовой основы межгосударственных отношений", которая будет регулировать в том числе оказание военной помощи.

Напомним

Россия начала массово выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнения Украиной своих обязательств” по минским соглашениям.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.