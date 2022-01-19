Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции: что обсуждали

КИЕВ. 19 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Королевства Швеция Магдаленой Андерссон, во время которого обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

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Зеленский отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

Президент Украины и премьер-министр Швеции приветствовали недавнее заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Зеленский заявил, что Швеция важный партнер по безопасности Украины, и поблагодарил за практическую помощь, которую уже оказывают в этой области.

Магдалена Андерссон подтвердил твердую и непоколебимую поддержку со стороны правительства Швеции суверенитету и территориальной целостности Украины.

Глава государства высоко оценил поддержку шведской стороной евроинтеграционного курса Украины, а также весомую практическую помощь в реализации внутренних трансформаций. В этом контексте подчеркнули готовность к углублению взаимодействия в рамках стратегии правительства Швеции по сотрудничеству в вопросах реформ со странами Восточной Европы.

Собеседники также обсудили перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества в торговой, инвестиционной, энергетической и экологической отраслях.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в создании сети современных мусороперерабатывающих заводов с участием шведских компаний.

"Швеция — крупнейший торговый и инвестиционный партнер Украины в регионе. Даже в условиях пандемии имеем рост двусторонней торговли более чем на 50%. По результатам года ожидаем выйти на показатели товарооборота в 800-900 миллионов долларов. Будем работать над сохранением этих позитивных тенденций. Будем приветствовать также привлечение Швеции к поддержке национальной финансовой системы", — отметил глава государства.

Премьер-министр Швеции и президент Украины договорились интенсифицировать двусторонний диалог на самом высоком уровне.

Напомним

Сегодня, 19 января, Владимир Зеленский встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В частности, говорили о российской угрозе, а также переговорах, которые состоялись на прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене.