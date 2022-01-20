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Макрон призвал ЕС к перевооружению на фоне российской агрессии

Макрон призвал ЕС к перевооружению на фоне российской агрессии

Эмманюэль Макрон

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европейского Союза инвестировать в коллективную безопасность ЕС на фоне агрессивных действий России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France24.

Детали

19 января во время выступления перед Европарламентом в честь начала шестимесячного председательства Франции в Европейском Совете Макрон заявил, что ЕС нужно создать собственный пакт о коллективной безопасности и перевооружиться на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

"Безопасность на нашем континенте требует стратегического перевооружения", - сказал президент Франции.

Он добавил, что нужны "откровенные и требовательные" переговоры с Россией. По словам Макрона, в диалог должны заложить принципы, которые согласовали еще 30 лет назад, а именно: отказ от применения силы или принуждения, предоставление государствам выбора присоединиться к союзам или органов, которые они желают, и отказ от сфер влияния.

Напомним

В декабре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, они обсудили вопросы, связанные с Украиной.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Франция, Эммануэль Макрон
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