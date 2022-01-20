Обсудили военное наращивание РФ вокруг Украины: Евросоюз, США, НАТО и ОБСЕ провели первые совместные переговоры

КИЕВ. 20 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель принял участие в первом четырехстороннем телефонном разговоре с Госсекретарем США Энтони Блинкеном, Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и представителем действующего председательства в ОБСЕ - Польши в среду вечером. Стороны обсудили военное наращивания России вокруг Украины, пишет УНН со ссылкой на сообщение Европейской службы внешних дел (EEAS).

Переговоры сторон состоялись "в контексте продолжающейся трансатлантической и многосторонней координации по европейской безопасности".

Цитата:

"Они обсудили наращивание Россией военной силы вокруг Украины, а также текущие двусторонние и международные дипломатические отношения, связанные с попытками России переопределить механизмы безопасности в Европе. Они подтвердили необходимость соблюдения основных принципов существующей архитектуры европейской безопасности, закрепленных, в частности, в рамках ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Детали

Стороны "подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по определению путей урегулирования ситуации с помощью двустороннего и многостороннего дипломатического взаимодействия и представления сильного, четкого и единого трансатлантического фронта".

Министры иностранных дел стран-членов ЕС на встрече на прошлой неделе договорились о дальнейшем укреплении координации с Соединенными Штатами и НАТО, а также о расширении сотрудничества Европейского союза в рамках ОБСЕ и попросили Борреля координировать эту деятельность.

Четырехсторонние переговоры состоялись после этих обсуждений и недавних обменов мнениями между партнерами, в частности с украинскими коллегами, и накануне переговоров США с Россией.

Министры иностранных дел ЕС продолжат обсуждение этого вопроса на предстоящем заседании Совета ЕС в Брюсселе в понедельник. Боррель пригласил госсекретаря США Блинкена присоединиться к этой встрече.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.