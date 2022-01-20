Угроза вторжения РФ: Резников считает, в Кремле еще не приняли решение

КИЕВ. 20 января. УНН. В Кремле еще не приняли окончательного решения по вторжению России на территорию Украины, считает министр обороны Украины Алексей Резников. В интервью программе HARDtalk на канале ВВС он заявил, что надеется на дальнейшую дипломатию со стороны РФ в диалоге с НАТО и западными партнерами, пишет УНН.

Цитата:

“Я думаю, что в Кремле еще не приняли решение. Я надеюсь, что они будут продолжать дипломатические переговоры с НАТО. Я надеюсь, что к нашим границам они не придут”, - заявил Резников.

Детали

Министр обороны также добавил, что Россия начала кампанию по дестабилизации в Украине. Он считает, что кибератаки на правительственные украинские органы, которые произошли на прошлой неделе, являются частью гибридной войны, которую Россия начала еще в 2014 году.

"Я думаю, что главная цель Кремля - устроить хаос в украинских городах, и попытаться изменить политическую власть в нашей стране", - добавил он.

Добавим, Резников также считает, что Россия не остановится на требованиях к Западу по гарантии невступления Украины в НАТО. По его мнению, страна-агрессор будет требовать гарантий по нерасширению НАТО в целом.

Дополнение

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщал, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели оставалась стабильной, однако президент РФ Владимир Путин начал делать шаги по переброске на места военных вертолетов.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.