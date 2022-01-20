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Второй раз за месяц: вице-премьер Украины снова едет в штаб-квартиру НАТО

Второй раз за месяц: вице-премьер Украины снова едет в штаб-квартиру НАТО

КИЕВ. 20 января. УНН. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в четверг вновь посетит штаб-квартиру НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Альянса, пишет УНН.

Цитата:

"В четверг, 20 января 2022 года, заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ встретится с заместителем премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - сказано в сообщении.

Детали

Сообщается, что мероприятие будет доступно для СМИ. О времени встречи и темах обсуждения пока не сообщалось.

Дополнение

Чуть больше недели назад Стефанишина участвовала в заседании Комиссии Украина-НАТО вместо главы МИД Дмитрия Кулебы.

По ее итогам она сообщила, что все союзники НАТО подтвердили, что есть "красные линии”, которые невозможно пересекать в диалоге с Россией — в частности это вопрос членства Украины в Альянсе.

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Источник: УНН
Теги: Россия, НАТО, Украина
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