Германия отдаляется от Запада, не без помощи вопроса Украины - журналист

КИЕВ. 20 января. УНН. Под влиянием энергетических и коммерческих интересов, а также политической культуры, Германия отдалилась от Запада, в частности от США. Это хорошо демонстрируют вопросы, связанные с Украиной. О них пишет в своей статье руководитель европейского бюро Politico Мэтт Карнишниг, пишет УНН.

Цитата:

“Союзники Германии надеялись, что коалиция Олафа Шольца, в которую входят критикующие Россию "зеленые“, откажется от политики уступчивости в отношении Москвы, которая была характерна для эпохи Ангелы Меркель. Последние дни показали, что такой оптимизм был неуместен”, — считает журналист.

Детали

Так, он отмечает, что пока в последние недели Вашингтон пытался выступить единым западным фронтом против запугивания со стороны России, Германия была заметным исключением. По его мнению, под влиянием “мощного коктейля энергетических и коммерческих интересов, а также политической культуры, пропитанной старым добрым антиамериканизмом”, Германия отстранилась от Запада.

Автор отмечает, что “по внешним признакам”, Берлин далек от “самоволки” в отношении Украины, приводя в примеры недавние высказывания Шольца и главы МИД Анналены Бербок в отношении российского наращивания вблизи украинских границ. Однако, по его словам, “когда камеры выключены, тон Германии меняется”.

“В то время как Великобритания пытается доставить украинцам танки, ракетную артиллерию и другое оружие, Германия отказывается посылать даже винтовки. И вместо того, чтобы объединить усилия с США и другими трансатлантическими союзниками, чтобы помочь Украине подготовиться к нападению, Германия попыталась умиротворить Россию, убрав со стола некоторые из самых мощных средств сдерживания Запада”, — отмечает Карнишниг.

Он отмечает, что именно немецкие чиновники и политики упорно выступали против отключения России от SWIFT — одной из возможных мер в случае российского вторжения в Украину.

Хотя Шольц дал понять, что остановка “Северного потока-2” “должна быть обсуждена”, если Россия вторгнется в Украину, он не дал обещания сделать это.

“Каков же план Берлина? Большая идея Германии по урегулированию украинского кризиса заключается в том, чтобы оживить спящий дипломатический процесс, известный как Нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина, но, что примечательно, не США (эта же группа выработала так называемые Минские соглашения — неудачную попытку остановить боевые действия на востоке Украины)”, — заметил журналист.

Дополнение

Германия систематически отказывается от военной помощи Украине. В частности, речь идет о поставках оборонительного оружия.

Как писал УНН, ФРГ даже воспользовалась своим правом вето и заблокировала передачу Украине протидронових винтовок, купленных через Агентство поддержки и закупок НАТО.

В то же время, как утверждает Министерство иностранных дел Украины, Киев не теряет надежды договориться с Берлином.