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Закроет потребности Украины: в МИД поделились информацией о новой военной помощи США

Закроет потребности Украины: в МИД поделились информацией о новой военной помощи США

КИЕВ. 20 января. УНН. Дополнительные 200 миллионов долларов помощи в области безопасности отвечают потребностям, о которых Украина сообщила США. Об этом заявил во время брифинга в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“В прошлом году Украина передала США четкий перечень того, в чем мы остро нуждаемся для укрепления нашей обороны. Этот список включает как летальное вооружение, так и военное оборудование, которое не является де-факто оружием. США этот список проанализировали, и, собственно, в эту помощь в 200 млн элементы включены”, — отметил министр.

Он отметил, что не станет раскрывать деталей, однако добавил, что это “очень существенная помощь и по объему, и по тем позициям потребностей Украины, которые будут закрыты благодаря этой помощи”.

Контекст

Администрация президента США Джо Байдена в прошлом месяце одобрила предоставление Украине дополнительных 200 миллионов долларов в качестве помощи в области безопасности.

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне отметил, что Вашингтон передаст Киеву больше оборонной помощи в ближайшие недели.

Источник: УНН
Теги: США, МИД, Украина, оборона, помощь, Дмитрий Кулеба
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