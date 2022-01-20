Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Вскоре он встретится с Дудой

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где запланирована его встреча с польским лидером Анджеем Дудой, пишет УНН.

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"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Президент Республики Польша Анджей Дуда примет украинского коллегу в государственной резиденции "Висла", - сообщили в четверг в прессслужбе Главы государства.

Детали

Отмечается, что два президента проведут ряд встреч в формате с глазу на глаз и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов. Основной темой остается вопрос безопасности.

Как отметил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, консультации продлятся в четверг и пятницу.

"Это будут очень важные двухдневные рабочие переговоры между президентами Польши и Украины, очевидно связанные с угрозой российской агрессии. Поддержка Украины сейчас является одним из важнейших приоритетов политики президента Анджея Дуды", - сказал глава Бюро национальной безопасности.

Он сообщил, что президенты также обсудят "возможные формы поддержки, которую Польша и весь Альянс (НАТО - ред.) смогут предоставить Украине как политически, так и материально".

"Мы знаем, что некоторые страны уже заявили о готовности поставить в Украину военную технику и вооружение", - подчеркнул он.

Добавим

На этой неделе стало известно о "многочисленных консультациях" по ситуации в Украине в Польше, в частности о том, что вопрос агрессивной политики РФ обсудят президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский.