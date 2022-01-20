Нет разницы между "небольшим" и "полноценным" вторжением: Кулеба предостерег Запад от неспособности быстро делать выводы относительно действий РФ

КИЕВ. 20 января. УНН. Украина не видит разницы между “небольшим” и "полноценным" вторжением и надеется, что не будет снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро делать выводы относительно действий Российской Федерации. Об этом заявил во время брифинга в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Детали

Так, по словам министра, президент США Джо Байден накануне четко заявил, что Россия понесет ответственность, если совершит вторжение в Украину.

Как отметил дипломат, это тот сигнал, который президент Байден передавал Президенту Украины Владимиру Зеленскому, и тот сигнал, который президент Байден передавал президенту РФ Владимиру Путину.

Цитата:

“Нет никакой разницы между небольшим вторжением и полноценным вторжением. Нельзя быть наполовину вторгшимся или наполовину агрессивным. Агрессия либо есть, либо ее нет. И мы можем как свершившийся факт утверждать, что с 2014 года продолжается агрессия РФ против государства Украина. Эта агрессия развивается разными путями, имела различные фазы активных боевых действий, коротких вспышек боевых действий, кибератак, сеяния дезинформации и паники в украинском обществе. Но все это — часть российской агрессии”, — отметил Кулеба.

“Мы с вами имеем трагический опыт, когда Россия скрывала своих регулярных военных, срывая с них все признаки принадлежности к российской армии, для того, чтобы захватить Крым, для того, чтобы вести наступательные боевые действия на Донбассе. Поэтому, наша позиция, которую мы коммуницируем США и всем другим странам, заключается в очень простом: Россия способна действовать нелинейно. Но ошибки 2014 года не имеют права на повторение. Поэтому мы не примем никакие попытки, если они будут, объяснить Украине, что не надо чего-то делать для сдерживания России, потому что это недостаточно большое вторжение, или недостаточно доказательств, что это именно российские солдаты — может это фермеры, шахтеры или вообще неизвестные человечки. Все это пройдено, все эти уроки истории уже изучены, и мы не будем снова платить кровью своих граждан за неспособность партнеров быстро и четко делать выводы относительно действий Российской Федерации”, — сказал он.

Со слов Кулебы, он не имеет никаких сомнений ни в том, что США и лично президент Байден поддерживают Украину, ни в том, что президент США делает это конкретными делами, ни в том, что “в случае начала активных боевых действий в США и ЕС не будет другого выбора, как применить соответствующие жесткие ответные санкции в отношении России”.

Ранее

На пресс-конференции в среду президент США Джо Байден заявил, что “незначительное вторжение” в Украину может повлечь обсуждение последствий. “Одно дело, если это незначительное вторжение, и нам придется спорить за то, что делать, а что не делать”, — сказал Байден журналистам.

“Но если они (Россия — ред.) действительно сделают то, на что способны с силами, собранными на границе, это будет катастрофой для России, если они вторгнутся в Украину”, — добавил он.

Высказывания президента США вызвало немало вопросов, и вскоре Белый дом обнародовал заявление, в котором администрация поясняет, что США будут считать “новым вторжением РФ в Украину любое пересечение российскими войсками украинской границы.

“Президент Байден четко сказал президенту России: если какие-либо российские военные силы передвинуться через украинскую границу, это будет новое вторжение, и оно встретится с быстрым, жестким и объединенной ответом Соединенных Штатов и наших союзников. Президент Байден также знает из длительного опыта, что у россиян есть большой учебник агрессии, кроме военных действий, включая кибератаки и военизированные тактики. И сегодня он подтвердил, что эти акты Российской агрессии будут встречены решительным, взаимным и единственным ответом”, — говорится в распространенном в среду письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.