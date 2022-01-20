Прокуратура Грузии отказалась признать Саакашвили потерпевшим

КИЕВ. 20 января. УНН. Требование адвокатов находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили признать его потерпевшим отклонили из-за необоснованности. Об этом сообщает прокуратура Грузии, передает УНН.

Цитата

“Ходатайство защиты о признании Михаила Саакашвили потерпевшим не было удовлетворено за отсутствием обоснованности. В то же время прокуратура выражает готовность обеспечить, чтобы адвокаты-правозащитники Михаила Саакашвили имели полный доступ к праву на защиту, доступ к материалам уголовного дела”, — говорится в сообщении.

Детали

Также прокуратура сообщает, что в расследовании по фактам возможных нарушений (в тюремной больнице в Тбилиси, в военном госпитале в Гори и при переводе в тюрьму в Рустави) в отношении заключенного Саакашвили, которое начала в ноябре 2021 года служба государственного инспектора Грузии, не были проведены все необходимые следственные и процессуальные действия.

Что было ранее

Саакашвили, против которого в Грузии есть несколько уголовных дел, задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны. Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Так, 8 ноября из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили перевели в больницу при тюрьме в Глданском районе Тбилиси.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы. В заключении отметили, что из-за длительной голодовки у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь в Гори. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку. В военном госпитале он находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации.

При этом медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

Однако 30 декабря стало известно, что Саакашвили из военного госпиталя перевезли обратно в тюрьму в Рустави.

12 января Саакашвили посетил украинский консул.