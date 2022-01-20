Блинкен в Германии заявил, что США поддерживают “Нормандский формат” без участия в нем

КИЕВ. 20 января. УНН. США полностью поддерживают усилия в рамках “Нормандского формата” и готовы ему всячески содействовать, при этом не присоединяясь. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-кнференции в Германии, передает корреспондент УНН.

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“Соединенные Штаты полностью поддерживают его („Нормандский формат“), и мы ясно дали это понять России, и я повторю это завтра, когда встречусь с министром иностранных дел Лавровым, а также Украине. Мы сказали, что если есть что-то, что мы можем сделать для поддержки этих усилий, для дальнейшего содействия им — мы готовы в любое время сделать это. Не присоединяясь к „Нормандскому формату“, но, опять же, поддерживая, содействуя, общаясь, если это будет полезно”, — сказал Госсекретарь.

Детали

По словам Блинкена, США надеятся, что стороны будут взаимодействовать “продуктивно, потому что это единственный лучший способ реализовать Минские соглашения”.

Он считает, что “минские соглашения” являются “лучшим способом” вернуть Украине оккупированные восточные территории.

Что было ранее

Накануне Блинкен заявил, что Соединенные штаты Америки присоединятся к “Нормандскому формату” в случае, если это будет полезно для всех сторон-участников.